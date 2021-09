Vaccinatie-bus staat aan Brusselse winkels: "Eerst winkelen, dan je laten  vaccineren"

Aan de Actionwinkel in Molenbeek staat sinds vanmorgen een bus waar je je kan laten vaccineren tegen corona. De handelsfederatie Comeos wil zo meer Brusselaars bereiken die nog niet gevaccineerd zijn. Dat is nodig, want de vaccinatiegraad in Brussel is nog altijd laag.

Een jonge vrouw uit Molenbeek zegt dat haar moeder gevaccineerd is maar dat het haar niet interesseert: "Je weet niet wat je binnenkrijgt, er is te weinig getest, ik vind het ronduit gevaarlijk."