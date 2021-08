CHECK - Pfizer-vaccin is in de Verenigde Staten wel degelijk definitief goedgekeurd

Allereerst: betekent de definitieve goedkeuring dat het Pfizer-vaccin tot voor kort nog niet was toegestaan voor gebruik in de Verenigde Staten? Toch wel: al op 11 december 2020 vaardigde de Food and Drug Administration voor het Pfizer-vaccin een voorlopige toelating of "Emergency Use Authorization" (EUA) uit. Daarmee kon de vaccinatiecampagne bij mensen ouder dan 16 al aanvatten, gezien de uitzonderlijke omstandigheden van de pandemie en in afwachting van een definitieve goedkeuring.

Een deel van de verwarring over die recente definitieve goedkeuring is te wijten aan enkele ingewikkelde juridische documenten die de Food and Drug Administration (FDA) op haar website plaatste. Naast de definitieve goedkeuring - "Biologics License Application" - hernieuwde de FDA tegelijkertijd ook de "Emergency Use Authorization" voor hetzelfde vaccin.

Waarom? Het Pfizer-vaccin kreeg op 10 mei 2021 eveneens al een voorlopige toelating (EUA) om gebruikt te worden bij 12- tot 15-jarigen. Ook wordt overwogen om bepaalde risicogroepen met het Pfizer-vaccin een derde zogenaamd "boostershot" te geven. Ook deze toepassing valt onder de voorlopige toelating. Specifiek voor die andere toepassingen, en omwille van "logistieke redenen", hernieuwde de FDA daarom - naast de defintieve goedkeuring voor +16-jarigen - ook de bestaande "Emergency Use Authorization" voor het Pfizer-vaccin.