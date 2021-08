Chinese kinderen en jongeren mogen voortaan slechts drie uur online gamen per week

"De maatregel is redelijk vergaand en strikt. Voor veel kinderen zal het een probleem zijn, maar ouders zullen misschien blij zijn met deze oplossing voor het gaming-probleem", reageert Coppens. "Gamen is in China enorm populair. Er zijn maar liefst 670 miljoen Chinezen die wekelijks gamen. Dat is bijna zoveel als het totaal aantal Europeanen."

De impact op de technologiebedijven schat Coppens niet al te groot: "De gamebedrijven hebben zich kunnen voorbereiden. Toen de Chinese overheid gamen 'spiritueel opium' noemde, reageerde de beurs sterk en zakten de aandelen van Tencent Holdings met tien procent." Toch is het aandeel van de gamende jongeren maar ongeveer drie procent en is de impact dus niet zo groot.