Christelijke onderwijsbond zet speciale technologie in om leraarskamer virusvrij te maken

De speciale technologie waarvan sprake is de zogenoemde Uv C- technologie, ook wel het "paarse licht" genoemd dat nu voor het eerst in onderwijs wordt ingezet, maar al langer wordt gebruikt in andere sectoren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de behandeling van drinkwater en het ontsmetten van instrumenten in de tandartspraktijk en operatiekwartieren.

En sinds kort wordt de technologie ook toegepast in de metro van Londen waar is aangetoond dat het aantal besmettingen met 50 procent is afgenomen door toepassing van dat "paarse licht".