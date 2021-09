Cricketsport kent moeilijk jaar in Kortrijk

De laatste match tegen de Gent Cricket Club werd zondag gespeeld, maar niet gewonnen. “We waren niet goed genoeg”, zegt Addnaan Diwan Ali. “Jammer, maar het zij zo. Met onze club gaat het wel beter. We tellen ondertussen meer dan 100 leden en het ledenaantal blijft groeien. Bij onze vrouwenploeg tellen we ondertussen ook heel wat West-Vlaamse speelsters. Ons fanionteam zou best nog wat West-Vlamingen kunnen gebruiken. Nu zijn het spelers met een andere origine, ze wonen hier maar kennen doorgaans een Aziatische achtergrond”, aldus Adnnaan. “En dat is jammer, want West-Vlaanderen is de bakermat van cricket. Net na de middeleeuwen werd het meegenomen door West-Vlaamse textielarbeiders naar Engeland. Daar evolueerde het naar de moderne sport zoals we die nu kennen.”