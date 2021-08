Diaken uit Vosselaar na 33 jaar tot priester gewijd: "Jaren gewacht omdat ik hoopte dat iedereen priester zou kunnen worden"

Na jarenlang wachten, 33 jaar om precies te zijn, was het zondag eindelijk zover voor de 68-jarige diaken Paul Sas uit Vosselaar. In de kathedraal in Antwerpen werd hij door bisschop Johan Bonny tot priester gewijd. Paul Sas wilde al langer priester worden, maar daarmee heeft hij bewust gewacht.

"Ik had de hoop dat Rome in de tussentijd het ambt zou hebben opengemaakt: dat iedereen - mannen, vrouwen, gehuwd of niet - toegang zou hebben tot het ambt. Maar dat is niet zo en ik kan niet blijven wachten. Nu blijf ik hopen maar zet ik toch al de stap."