Na woelige zomer, wacht er ook hete herfst voor federale regering

In de eerste plaats was er het dossier van de hongerstakers waarbij een politieke crisis nipt is vermeden, en waar één van de belangrijkste breuklijnen binnen deze regering is blootgelegd: de linkse partijen zoals de PS, Ecolo en Groen kijken met een fundamenteel andere bril naar de dossiers van asiel en migratie.



"Links" omdat de PS dit weekend bij monde van vicepremier Pierre-Yves Dermange in de krant De Standaard daar geen misverstand over wou laten bestaan. “Als PS voeren wij een linkse politiek in deze Vivaldi-regering.”



Dermagne herhaalde nog maar eens dat de PS uit de regering zou gestapt zijn wanneer een hongerstaker zou zijn gestorven. Maar de eis van de hongerstakers –een regularisatie- staat niet in het regeerakkoord, elk dossier moet dus telkens individueel beoordeeld worden door de administratie van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), en dat is ook gebeurd met de hongerstakers.



De crisis is vermeden, maar dat dossier is nog niet afgesloten: iedereen verwacht dat er na de terugkeer van de taliban opnieuw een vluchtelingenstroom op gang zal komen, en dat die kwestie nog terugkeert op de tafel van de regering.