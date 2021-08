Over grafen, financiële competenties en taalinteractie: dit betekenen nieuwe eindtermen 

"We denken dan bijvoorbeeld aan mailen. Voor onze leerlingen zou dat interessant zijn met native speakers, dus we hebben contact met een school in Wallonië daarvoor. We zijn goed op voorhand ingelicht door de pedagogische begeleiding en stap voor stap hebben we die eindtermen ons wat eigen kunnen maken", klinkt het.



De focus komt ook weer wat meer op kennis te liggen. "Naast die schriftelijke interactie zijn de grammaticale doelen inderdaad beter afgebakend voor ons, zodat het echt duidelijker is wat we moeten geven qua kennis. En ze vragen ons ook om woordenschat meer, ook op een losse manier, te reactiveren. Dat kan bijvoorbeeld met een quiz, een interactief spel of een klasgesprek. Al is het zo dat kennis beperkt blijft tot 40 procent van de punten, vaardigheden tellen nog steeds voor 60 procent", aldus Marijke Vanlommel.