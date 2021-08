Fiertelommegang in Ronse heeft 2 nieuwe Fiertelbellen om stapritme aan te geven

Eens de samenstelling bekend was, moest de juiste vorm worden bepaald. Daarvoor werd een 3D-scan van de bellen gemaakt zodat een gietvorm kon worden gemaakt. "Er is nog 1 klokkenmaker in de hele Benelux", weet Wim Vandevelde, voorzitter van de dragers van Sint Hermes. Alleen in Nederland is er nog 1 bedrijf dat klokken giet.

Het vervelende aan brons is dat het 1 procent krimpt bij het afkoelen. De gietvorm moest dus net een beetje te groot gemaakt worden. De derde stap is het gieten met klokkenbrons. Dat moet bij een temperatuur van ongeveer 1.100 °C in de vorm gegoten worden. Na het afkoelen van de bellen worden ze uit de vorm gebroken, schoongemaakt en voor een eerste keer aangeslagen.