Fietssnelweg in Bilzen tussen Kieleberg en Spurkerweg officieel geopend

"Het is een heel mooi stuk en het was de 'missing link' op de fietsnelweg F76. Het gaat door natuurgebied en het is verlicht, zodat het ook veilig is voor iedereen die zich wil verplaatsen. Het is echt een meerwaarde", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. En die fietssnelweg komt er met het begin van het schooljaar net op tijd: "We willen dat zo veel mogelijk mensen zich met de fiets verplaatsen, zeker de jongeren" gaat Peeters verder. "Natuurlijk moet dat in veilige omstandigheden gebeuren en vandaar dat we volop inzetten op die verkeersveiligheid, vooral van die actieve weggebruiker."

(Lees verder onder de foto)