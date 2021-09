Gemeente Balen maait zelf onkruid langs gewestweg: "Zodanig overwoekerd dat het onveilig werd"

De gemeente Balen maait zelf het onkruid langs de bermen van de gewestweg Steenweg op Leopoldsburg. De gewestweg raakte overwoekerd en werd onveilig voor fietsers en automobilisten. Normaal gezien is het onderhoud de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest. "Maar we krijgen weinig of geen reactie, ook al hebben we hen in juli al gewezen op het onderhoud van de bermen en grachten", zegt schepen Werner Hens (Vooruit).