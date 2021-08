Gemeenteraad Sint-Truiden blijft ook na auditrapport over Veerle Heeren (CD&V) verdeeld

Nadat bekend was geraakt dat Veerle Heeren zichzelf en enkele mensen uit haar entourage vroegtijdig liet vaccineren, besliste Audit Vlaanderen om een onderzoek in te stellen. Het rapport van dat onderzoek is vanavond inhoudelijk voorgesteld tijdens een geheime zitting van de Truiense gemeenteraad. Daarna konden de verschillende partij ervan kennisnemen tijdens een openbare zitting. Van een echt debat was geen sprake.