Ontslagen burgemeester van De Panne weigert de sleutel van het gemeentehuis terug te geven

Ontslagen burgemeester van De Panne, Bram Degrieck (het Plan B) weigert de sleutel van het gemeentehuis terug te geven. Degrieck moest afgelopen week opstappen als burgemeester nadat er een nieuwe meerderheid was gevormd in zijn gemeente. Hij ging daartegen in beroep en wil de uitspraak afwachten voor hij de sleutel terug geeft.