Na de kritiek op het goederenrecht: mag ik nu wel of niet zelf de bal gaan halen bij de buren? "Nee", lijkt het antwoord

Expliciet staat in de wet dus niet dat je door die weigering ook zelf meteen het recht hebt om de tuin binnen te gaan (want wat als de buurman niet thuis is, en dus niet in de mogelijkheid is om te kiezen of hij al dan niet de bal teruggeeft of zelf binnenlaat?). Maar het is niet uitgesloten dat bepaalde partijen en advocaten de wet wel zo zullen interpreteren. Vrederechter Eric Dierickx zei vorige week dat "mensen in de nieuwe wet zeker inspiratie zullen vinden om elkaar te sarren". Het is uiteindelijk aan een vrederechter alle belangen en motivaties te balanceren en een oordeel te vellen, dat deden ze ook al voor deze nieuwe wet. "Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat mensen zo maar bij de buren gaan binnenlopen (...) er is ook nog het recht op privacy", gaf Dierickx nog mee in het interview toen.