Ieper rekent af met urban legend: stop een boodschap in de buik van belfortdraak Margriet

De Ieperse draak Margriet die boven het belfort pronkt, krijgt een make-over bij de restaurateur. Ze gaat niet alleen gehuld in een nieuw gouden kleedje, maar krijgt ook een boodschap gegraveerd op haar buik: een boodschap aan de Ieperlingen van de toekomst. Welke zin dat wordt, is nog niet beslist. Stad Ieper en het Yper Museum schakelt daarvoor de hulp in van de inwoners van Ieper.

De zin mag maximaal 280 tekens bevatten of dus de lengte van een tweet, een berichtje op de sociale netwerksite Twitter. "Op dit moment hebben we al een 15-tal tweets binnen", laat Katrien Goudeseune van het Yper Museum weten. "Vanaf dat we alle tweets binnen hebben, zal een jury zich erover buigen. Zij zullen er vijf selecteren, waarop via sociale media kan gestemd worden. De beste tweet wordt op een plaatje gegraveerd en de restaurateur zal dat in de buik van Margriet brengen. Als de klus is geklaard, gaat draak Margriet weer naar boven."