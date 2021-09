Inbraak in seniorenlokalen Wemmel: "Net nu we onze werking opnieuw wilden opstarten, gebeurt dit"

"Er is ingebroken in onze lokalen, en de kasten zijn opengebroken", vertelt Marcel Story van de seniorenvereniging Okra uit Wemmel. "Ook onze geluidsinstallatie is gestolen, de microfoons en de versterkers zijn verdwenen. We komen hier altijd samen met een honderdtal mensen dus een geluidsinstallatie is geen overbodige luxe. Ook de kast met het eetgerief is opengebroken, dit is zielig. De zaal is al niet echt in een goeie staat, dit doet er geen goed aan. Ook onze vlaggen van Okra die buiten hingen, waren weg en die zijn ondertussen teruggevonden in een wegje verderop."