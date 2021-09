Schippers verliezen duizenden euro's aan werkmateriaal na inbraak

De dieven wisten precies waar ze moesten zijn. Want aan de andere container waar enkel constructiehout opgeborgen ligt, is er niets te zien. "Ze zijn echt in de juiste container geweest, maar ik heb geen zin om mensen te gaan verdenken. Ik had veel vertrouwen in de mensheid, dat kreeg nu een deuk. Gelukkig bieden mensen via facebook nu hun materiaal aan. Zo voel ik me wel gesteund."