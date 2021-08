Eerder dan verwacht: uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen met 2 procent, privésector moet nog even wachten

Door de overschrijding worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2 procent verhoogd, de lonen in de openbare sector volgen in oktober. In de privésector zal dat later gebeuren, afhankelijk van de cao, de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector. Sommige sectoren indexeren de lonen op een vast moment per jaar, andere sectoren passen de lonen maandelijks of één keer per kwartaal aan.