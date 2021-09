Inwoners van Kortenberg mogen gratis bloemen plukken op een plukweide: "Bloemen maken vrolijk"

"De plukweide is een hele wilde bloemenweide, er groeien verschillende veldbloemen waarmee je een mooi boeket kan maken", zegt Thienpont. "Het is een kleine weide want het is proefproject. Als we merken dat mensen daar erg van genieten, kunnen we het nog uitbreiden. We hebben ook gekozen voor bloemen waar de bijen op af komen, en dat hebben we bewust gedaan."