Carole Baskin verkoopt voormalige dierentuin van Joe Toxic: "Het mag de naam "Tiger king" niet meer dragen"

Hoe het ook zij: de voormalige dierentuin van Toxic in de Amerikaanse staat Oklahoma is verkocht. Hij moest het domein van 164 hectare na een rechtszaak overdragen aan Baskin. Zij bevestigt aan Yahoo dat het terrein verkocht is aan enkele lokale ondernemers. Baskin wil echter dat de nieuwe eigenaars het park op geen enkele manier linken aan "Tiger king" en het mag de komende 100 jaar niet opnieuw een zoo worden.



"Wat ze er ook vestigen, we willen niet dat het de naam "Tiger king" zal dragen", benadrukt Baskin. "We willen graag dat de dierenmishandeling die hier twintig jaar lang heeft plaatsgevonden verleden tijd is en vergeten wordt."



Ook mag een potentieel nieuwe naam niet het woord "tijger" bevatten. Het gewezen terrein van Toxic zou volgens entertainmentsite TMZ verkocht zijn voor bijna 120.000 euro.