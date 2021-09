Jongeren zorgen voor overlast aan Vaartkom in Leuven: "Kordaat en lik op stuk graag"

Volgens Leuvens gemeenteraadslid Lorin Parys van oppositiepartij N-VA is de situatie in de buurt van het Sluispark onhoudbaar. Jongeren die voor lawaai zorgen, dronken zijn en afval achterlaten. Het is elk weekend weer zo ver. Maar het gaat nog verder zegt Parys: "We hebben filmpjes gezien waarop mensen zelfs bedreigd worden omdat ze naar de politie bellen. En dan is het niet fijn wonen daar. Stel je voor als je om 12 u 's nachts thuiskomt, naar je appartement wil stappen maar eerst door zo'n menigte moet lopen. Dat is allesbehalve fijn."