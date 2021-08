"Kinderen van de migratie" vanavond nieuw op Canvas: "We deden het werk dat de Belgen liever niet deden"

"Als we de puntjes op de 'i' willen zetten, zijn ze verkocht geweest voor een zak kolen", zegt Antonio Andronico, die hier samen met een hele generatie Italianen in de Limburgse steenkoolmijnen kwam werken. België sloot in 1948 een eerste migratieakkoord met Italië om 1.000 gastarbeiders te laten werken in de mijnen in ruil voor 5.000 ton steenkool.

De arbeiders werden gelokt met beloftes over goede huisvesting, een goed loon en onderwijs voor de kinderen. Maar, zo leert de Canvasreeks "Kinderen van de migratie", in de praktijk kwam daar weinig of niets van terecht. Integendeel. De gastarbeiders moesten in zeer zware en gevaarlijke omstandigheden lange uren kloppen.