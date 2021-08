Laatste Amerikanen weg uit Afghanistan: einde van een oorlog die 20 jaar heeft geduurd

"De laatste C-17 is opgestegen in Kaboel iets voor middernacht plaatselijke tijd", zegt McKenzie. De voorbije 18 dagen zijn volgens hem meer dan 123.000 burgers via de luchthaven geëvacueerd. Dat gebeurde via verschillende luchtbruggen naar luchthavens in de regio, onder meer in Pakistan, Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten.

Er zijn nog zo'n 250 Amerikaanse burgers die nog op evacuatie wachten. "We hebben iet iedereen het land uit gekregen", erkent McKenzie. Eerder op de dag was al duidelijk dat er nog 125 Belgen of mensen die een band hebben met ons land op evacuatie wachten.