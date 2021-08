Maanrock in het Park lokt 35.000 bezoekers: "Hier durfden we enkele weken geleden niet van dromen"

Voor het eerst konden bezoekers die drukte zelf ook monitoren met een druktebarometer. "We waren streng. Vol is vol was ons motto. Dan moeten mensen natuurlijk wel ergens kunnen volgen waar er nog een plekje is. Vandaar de druktebarometer. Het is zo handig voor ons en voor bezoekers dat we besloten hebben hem mee te nemen naar de volgende editie", besluit Calvo.