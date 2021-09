Mechelse politie gaat toezicht houden langs drukke schoolroutes: "Weggebruikers attent maken op gevaarlijke punten"

Vanaf overmorgen fietsen dagelijks zo'n 40.000 jongeren en volwassen weer naar school in Mechelen. Daarom wil de politie er de eerste weken extra toezicht houden. "Van de maand september maken we altijd gebruik om een aantal zaken op te frissen. De leerlingen komen uit een vakantieperiode, waardoor de verkeersregels weer even vervaagd zijn. Er is ook meer verkeer, alles verloopt wat meer gehaast en er zijn drukke schoolroutes met een aantal gevaarlijke punten", verklaart politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.