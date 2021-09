Festival in Genk moet meisjesvoetbal in de kijker zetten: "Er is nog te weinig appreciatie"

“Als ik kijk naar vroeger, is het een heel verschil met toen ik nog klein was en meisjes overal geweigerd werden”, zegt Sara Geerts, van Bokrijk Sport die ook assistent-coach bij de KRC Genk Ladies is. “Het is nu toegankelijk voor een meisje en iedereen mag nu in elke club aanwezig zijn, maar de appreciatie is toch nog niet zoals het moet zijn” legt Geerts uit. “In België lopen we zeker nog achterop. We hebben onlangs nog tegen Ajax gespeeld en in Nederland hebben de grote kernen allemaal een prof-statuut. KRC Genk Ladies heeft geen prof-statuut en daar begint het grote verschil al.”