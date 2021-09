Minister Ben Weyts legt eerste steen van nieuwe Hasp-O campus in Sint-Truiden: " Ik had geen keuze, mijn schoonmoeder woont hier"

De nieuwe campus van de centrumscholen bestaat uit een nieuwbouw met leslokalen, werkplaatsen, sporthal, refter en ruimte voor de administratie. Voor de campus die bestemd is voor de leerlingen van het KCST en Technicum werd een investering gedaan van 38 miljoen. “Dit wordt een moderne grote campus”, zo zegt Philippe Monserez van AG Real Estate die samen met aannemers Houben en Vanderstraeten de nieuwe campus bouwt. ”Een oppervlakte van 18.000 vierkante meter wat enorm is. Binnen het programma ‘Scholen van morgen’ is dit toch wel in de top 5 terug te vinden. Een campus die zal baden in het groen en waar alle mobiliteit zeer schitterend opgelost is. En dit voor zowel de leerkrachten, kinderen als de omgeving. The place to be. Veel scholen in de omgeving zullen jaloers zijn.” De schoolinfrastructuur wordt buiten de lesuren ook ter beschikking gesteld aan jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.

Minister Ben Weyts grapte tijdens de inhuldigingsplechtigheid dat hij geen andere keuze had dan het project goed te keuren omdat zijn schoonmoeder in Sint-Truiden woont. “Dit is nu de eerste steenlegging van het laatste DBFM-project, een samenwerking tussen de private sector, scholen en de Vlaamse overheid. Tijdens die 182 projecten hebben we 250 scholen gebouwd, voor 133.000 leerlingen.”



Toch is de campus niet het eindsignaal voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen. Er staat immers een nieuw project in de steigers. “Dat is Scholen voor Vlaanderen, waar wij opnieuw gaan samenwerken met de private sector en waar we ook de mogelijkheid bieden aan klassieke spaarders, zoals u en ik, om kapitaal in te brengen en hun geld te investeren in plaats van het op een klassiek spaarboekje te zetten.”