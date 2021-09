Na anderhalf jaar opnieuw Palmfuif in Humbeek: "We doen dit met ons chirohart"

"We hebben dit jaar alles op alles gezet zodat de Palmfuif toch kon doorgaan voor de jeugd en voor iedereen die er nood aan heeft", vertelt organisator Margot Van Linthout. "We doen dit met ons chirohart. Het is een iets kleinere versie geworden maar we weten ook nog maar sinds drie weken dat we de fuif mogen laten doorgaan. We hebben uiteindelijk 1.500 tickets verkocht."