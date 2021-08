Nieuw album Kanye West meteen groot succes, maar "platenfirma heeft album gelost zonder mijn toestemming"

Op het nummer "Jail, pt. 2" zijn rockster Marilyn Manson en rapper DaBaby te horen. Bij de release werd het nummer niet opgenomen, maar later werd "Jail, pt. 2" wel toegevoegd aan het album.

Marilyn Manson en DaBaby zijn beiden controversiële figuren. Manson is verwikkeld in verschillende rechtszaken nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van seksueel misbruik. Manson zelf ontkent de feiten, maar voor zijn platenfirma was dit een duidelijk teken om de samenwerking stop te zetten. Rapper DaBaby deed vorige maand tijdens een festival een hele reeks homofobe uitspraken die zowel het publiek als mede-artiesten schokten.