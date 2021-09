Nieuw speeltoestel in Zonhoven moet eenzaamheid en pesten bij kinderen tegengaan

"Hoe het in z'n werk gaat? Kort uitgelegd, kinderen draaien aan het rad, en iedereen die bij het speeltoestel staat mag automatisch het spel meespelen dat het rad bepaalt" legt Meeus uit. "In Nederland bestaat het al langer en daar merken ze dat het rad niet alleen helpt bij kinderen die eenzaam zijn, maar ook bij kinderen die even geen inspiratie hebben." Meeus geeft nog enkele andere voordelen: "Het speeltuig gaat ook het pesten op school tegen want kinderen die zich eenzaam voelen op de speelplaats vallen ook makkelijker ten prooi aan pesterijen. Ander voordeel is dat kinderen leren spelen met andere kinderen en op die manier leren ze elkaar leren aanvaarden."

Basisschool de Zonnewijzer uit Zonhoven is de eerste school in België die het toestel aangekocht heeft.