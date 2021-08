Nieuwe Kortrijkse belleman verkozen jaar na tragische dood Peter Caesens

In Rollegem is Stephan Vandemaele (68) verkozen tot nieuwe belleman van Kortrijk tijdens de jaarlijkse Rollofeesten. Het is meer dan een jaar na de tragische dood van Peter Arthur Caesens die in 2001, ook via de Rollofeesten, werd aangesteld als eerste belleman van Groot-Kortrijk. “Ik beschouw dit als een eerbetoon voor mijn broer, die in deze functie heel wat heeft betekend voor de stad Kortrijk”, vindt zijn broer Maarten Casier.