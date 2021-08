New Orleans zit zonder stroom, orkaan Ida licht afgezwakt tot categorie 3

Ida kwam zondag ten zuidwesten van de stad New Orleans aan land als een tropische storm van categorie 4 op een schaal van 5, met aanhoudende windsnelheden tot 240 kilometer per uur. Ruim zes uur later schaalde het NHC de orkaan in als een van categorie 3. Ida brengt nu nog aanhoudende windsnelheden van 195 kilometer per uur met zich mee op haar koers verder landinwaarts.

Het NHC blijft voor "catastrofale" omstandigheden waarschuwen. "Er blijven extreme wind en stortvloeden mogelijk in delen van het zuidoosten van Louisiana", luidt het. Er is schade aan gebouwen en straten staan blank.

Door een enorme stroompanne zitten meer dan 700.000 gezinnen in en rond New Orleans zonder stroom, dat meldt het bedrijf dat het elektriciteitsnetwerk van de stad overziet. Er zou catastrofale schade zijn.