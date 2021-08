Paola Kinderziekenhuis richt verdieping in als onderwaterwereld: "De visjes zijn veel leuker dan saaie, witte muren"

"We willen onze kinderen de best mogelijke zorg geven en we willen tegelijk een plaats van hoop zijn. Patiënten die de pech hebben iets vervelend mee te maken, willen we zo weinig mogelijk psychisch en fysisch leed bezorgen. Dat kunnen we nu waarmaken door hen vanaf het begin af te leiden, deels met interactieve elementen op de belangrijkste plaatsen, zoals de inkomhal of de onderzoekskamer", legt diensthoofd Ann Bael uit.