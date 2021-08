Perrigo: "opzettelijk misleid door Coucke door middel van frauduleuze handelingen"

De zaak draait rond de verkoop van Omega Pharma aan de Amerikaanse farmareus Perrigo in 2015. Perrigo betaalde 3,8 miljard euro om het bedrijf over te nemen, dat in handen was van Marc Coucke en het Nederlandse investeringsfonds Waterland. Maar snel na de verkoop voelde Perrigo zich bedrogen en het diende een claim in van 1,9 miljard omdat ze vonden dat Coucke en Waterland het zakencijfer van Omega Pharma mooier hadden voorgesteld om zo een hogere verkoopprijs te bedingen.