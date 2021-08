Redding van 200 asieldieren uit Afghanistan lokt hevige discussie uit in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is veel ophef over een reddingsactie van meer 200 asielhonden en -katten uit Afghanistan. Een gewezen Britse marinier landde gisteren in Londen met de dieren. De actie was erg omstreden. Critici vinden dat ze tijd en energie heeft gekost die beter was besteed aan de evacuatie van Afghanen die het land uit willen. De kritiek klinkt des te luider omdat de oud-marinier er wel in slaagde om zijn dieren te redden, maar niet zijn medewerkers.