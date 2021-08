School in Eeklo vond 35 nieuwe leerkrachten net op tijd voor nieuwe schooljaar

De nood aan zoveel nieuwe leerkrachten heeft meerdere redenen, legt de directeur uit: "Vorig jaar zijn een 12-tal medewerkers op pensioen gegaan. En het aantal leerlingen stijgt ook in onze school. We hebben nu al 2.750 leerlingen in het secundair onderwijs."

Het aantal groeit het meeste in de eerste twee leerjaren: "In totaal hebben we in die eerste graad 912 leerlingen en in het eerste leerjaar 40 nieuwe jongeren die starten. Op een paar jaar tijd zijn er meer dan 200 leerlingen bijgekomen voor de volledige school."