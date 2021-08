Sint-Niklaas maakt werk van onderhoud wachtbekkens en afwateringsgrachten na aanklacht oud-schepen

De stad bekijkt wanneer de onderhoudswerken kunnen starten. Maar het onderhoud van waterlopen is geen acute noodzaak en moet niet onmiddellijk gebeuren, zegt de schepen: "We gaan de komende weken bekijken waar het het meest nodig is. De maaibeurten zijn al gepland in die waterlopen." Wanneer de struiken zullen gesnoeid worden, is nog niet zeker.