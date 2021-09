Stripwinkel De Striep in Brugge overgenomen door Wevelgemse Stripweb

Zo’n 3 jaar geleden besloten Filip Troch, Christophe Casier en Alex Moens om de webshop Stripweb.be over te nemen en te verhuizen naar Wevelgem. “Sindsdien is de omzet vervijfvoudigd, we verkochten in 2020 voor zo’n miljoen euro aan strips via de website. En de toekomst ziet er goed uit. De strip won aan populariteit door het covid-gebeuren. Door de lockdown grepen mensen sneller naar een boek of stripverhaal, wat zich reflecteerde in de verkoop. We trokken heel wat nieuwe klanten aan, vooral volwassen met een geschoolde achtergrond en die financieel een stootje kunnen verdragen. Dat nieuwe publiek komt niet vanzelf, het is een deel van onze missie: klanten de meerwaarde van dit medium laten kennen door recensies te publiceren, forums aan te bieden waarop je kan discussiëren over een stripverhaal of auteur, speciale uitgaven en interviews. Het maakt het beeldverhaal veel boeiender en geeft de beleving meer diepgang”, aldus Troch.