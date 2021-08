Surinaamse oud-president Desi Bouterse opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor Decembermoorden

De 75-jarige Bouterse was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij had zich ziek laten melden. Na zijn eerste veroordeling in 2019 was Bouterse overigens nog op vrije voeten. Hij kon de behandeling van zijn verzetzaak dus in vrijheid afwachten. Ook nu de krijgsraad vasthoudt aan zijn veroordeling, zal hij volgens Surinaamse media nog niet meteen worden opgesloten.