Elke dag 12 kinderen betrokken bij ongeval: van "oefen route" tot "doe oortjes uit", tips om veilig naar school te gaan

Wat is het risico op een ongeval bij tieners?

Het risico op een ongeval stijgt voor jongens met 67% tussen de leeftijd van 10 en 11 jaar. Bij de meisjes zien we die evolutie 1 jaar later. Daar stijgt het risico op een ongeval met 71% tussen de leeftijd van 11 naar 12 jaar. Rond 11 à 12 jaar is de typische leeftijd waarop veel kinderen zelfstandig naar school beginnen te gaan.



Op de leeftijd van 16 jaar zien we zowel voor de jongens als de meisjes een tweede toename van het ongevalsrisico. Tussen 15 en 16 jaar is er gemiddeld voor de schoolgaande jeugd 52% meer kans om gewond te geraken in een ongeval. Op 16 jaar beginnen jongeren zich vaak met andere vervoersmiddelen te verplaatsen (onder meer met de bromfiets).



Jongeren nemen door de puberteit op die leeftijd vaker risicovol gedrag aan, ook ten opzichte van andere weggebruikers. Het is belangrijk om als ouder je kind hierover te informeren en met hem het gesprek aan te gaan.