Tom Naegels schrijft geschiedenis van migratie in België: "Zonder gastarbeiders geen economische sprong voorwaarts"

Kregen de gastarbeiders hulp om zich te integreren in hun nieuwe woon- en werkomgeving of werden ze aan hun lot overgelaten? Tom Naegels: “Je hoort vaak zeggen dat er niets aan die integratie werd gedaan, maar dat klopt niet. Vanaf de jaren 60 wordt er in allerlei beleidsniveaus over gesproken in de zin van “We zijn een beschaafd land, we zijn het aan onze reputatie verplicht om die mensen goed te ontvangen.”

"Vanaf 1964-1965 worden er in de mijnprovincies onthaaldiensten opgericht om mensen te helpen met hun administratie, om taalles te geven en ook om de Belgen in te lichten zodat er geen racisme ontstaat. Het idéé van een integratiebeleid bestaat al heel lang. Men weet het wel, men beseft het, maar het was te weinig. Er werd niet genoeg geld voor uitgetrokken. Er waren bij voorbeeld 17 taalcursussen in een jaar dat er 90.000 mensen kwamen”.