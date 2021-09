Tot 25 procent meer inschrijvingen voor de opleiding verpleegkunde in West-Vlaanderen

De West-Vlaamse hogescholen verwachten volgend jaar meer eerstejaarsstudenten verpleegkunde in vergelijking met vorig jaar. Vives heeft nu al 20 procent meer inschrijvingen binnen en Howest 25 procent dan op hetzelfde moment 1 jaar geleden. Al jaren staat de job van verpleegkundige van boven in de lijst van knelpuntberoepen. Dat er nu al meer inschrijvingen binnen zijn dan op hetzelfde moment vorig jaar, is met andere woorden goed nieuws.

"Door de coronacrisis is voor iedereen duidelijk geworden hoe belangrijk de zorg is. Dat verklaart waarom veel jongeren verpleegkundige willen worden", zegt Joris Hindryckx van Vives: "Onze verpleegkundigen stonden het afgelopen jaar enorm in de schijnwerpers. Iedereen volgde het maatschappelijk debat van de zorg mee. Heel wat jongeren beseffen nu dat een job in de zorgsector veel toekomst met zich meebrengt."