Twee ooievaars uit het Zwin overleden in Spanje: "Ze zijn wellicht geëlektrocuteerd"

Het Zwin Natuur Park zet sinds 2019 in op het bezenderen van jonge ooievaars in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de beschermde diersoort. Het zenderproject is een samenwerking tussen Het Zwin Natuur Park en het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). De voorbije 3 jaar werden 12 ooievaarsjongen van een zender voorzien, daarvan zijn er momenteel nog 8 in leven.