Twee wolven ontsnappen (even) in Nederlands dierenpark

Het uitstapje van de wolven was van korte duur. Tegen de middag slaagden medewerkers van het park erin ze allebei te verdoven en terug te brengen naar hun verblijf.

Het is niet de eerste keer dat in het DierenPark in Amersfoort dieren konden ontsnappen. In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi nadat een verzorger de deur niet goed had gesloten. De twee chimpansees werden toen doodgeschoten omdat ze agressief waren en het te riskant was om hen te verdoven.