Voor 11 euro naar de psycholoog en militairen verdwijnen uit het straatbeeld: dit verandert er op 1 september

"Wij hebben niet voldoende budget om vanaf 1 september al alle burgers naar de psycholoog te laten gaan. Dit is ook niet de grote terugbetalingsregel zoals je dat bijvoorbeeld hebt voor huisartsen of tandartsen. Dit is echt een eerste stap waarin we een aantal dingen gaan uitproberen. En we kunnen dan hopelijk vanaf 2023 naar een meer algemene terugbetalingsregel of financiering gaan voor psychologische zorg."

Het gaat dus om een plan dat de komende maanden nog volop uitgerold wordt. In de loop van het najaar verschijnt op de website van het Riziv een lijst bij welke psychologen de terugbetalingsregel geldt. "Het akkoord is voorlopig nog beperkt in tijd tot 31 december 2023, daarna volgt een evaluatie. Daarvoor is een budget ter beschikking van 151 miljoen euro", aldus Lowet.