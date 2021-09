Geen opvang voor de kinderen? Neem ze mee naar het werk

In Waregem gooit projectontwikkelaar ION de deuren open voor de kinderen van de werknemers. Het bedrijf neem dit initiatief omdat heel wat werknemers nog jonge kinderen hebben en er in de laatste vakantiedagen nog amper vakantie- of sportkampjes worden georganiseerd.

In de ochtend ontbijt iedereen samen. Daarna gaan de ouders aan het werk en nemen de kinderen, verspreid over twee leeftijdsgroepen, deel aan sportactiviteiten. 's Middags wordt er opnieuw samen gegeten en krijgen de kinderen een rondleiding in het bedrijf en kunnen ze hun ouder even "helpen" op het werk. "Voor veel kinderen is het de eerste keer dat ze hier zijn. Ze kennen wel de naam van het bedrijf, maar dat is het ook. Vanmiddag komt de ijskar langs, dat is leuk voor de kinderen maar ook voor de ouders", lacht één van de werknemers.