Winnaars LEGO Masters bouwen GlazenHuis in Lommel na met 16.000 legoblokjes

"We hebben zo'n 16.000 blokjes gebruikt in twee dagen tijd", zegt Goelen. "Het is natuurlijk heel fijn want ik ben van Lommel en Roy is bij mij komen wonen, dus we spelen een thuismatch. En er zijn heel veel kinderen en volwassenen komen kijken om ons te ontmoeten. Dus af en toe moesten we even poseren voor een foto of een praatje maken. En dat is natuurlijk altijd leuk."