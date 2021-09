600 Gentenaars gevaccineerd op 4 dagen tijd op vaccinatiebus: "Het is een succes"

De vaccinatiebus probeert op een laagdrempelige manier bewoners in Gent te vaccineren. "Op dit moment staat de teller op 593", zegt schepen Coddens tevreden. "We hebben toch nog heel wat mensen die moeilijk te bereiken zijn, kunnen overtuigen zich te laten vaccineren. Mensen die uitstelgedrag vertoonden kregen het laatste duwtje in de rug. Ook mensen die niet in Flanders Expo geraakten waren erbij."