Inwoners Tessenderlo protesteren tegen komst gascentrale: "We zijn niet op de hoogte gebracht"

Verder zal ook de natuur er in de omgeving aan moeten geloven: "Er zullen veel bomen moeten wijken die gerooid worden, en dat vinden we niet OK", gaat Haesevoets verder. "We hebben op één week tijd ruim honderd bezwaarschriften ingediend wat al veel is voor inwoners die niet op de hoogte waren. We hebben het nu op de gemeenteraad gekregen en we hopen dat er constructief naar ons geluisterd zal worden."