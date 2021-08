Kokkin Annie, vaste waarde in talkshow "Gert Late Night", overleden

Onder de Instagram-post reageren heel wat bekende gezichten, die ooit in "Gert Late Night" te gast zijn geweest. Verhulst kende Annie al uit de horeca, want ze heeft een eetcafé gehad in Oostduinkerke. Zo kwam hij op het idee om de vrolijke West-Vlaamse een vaste rol te geven in "Gert Late Night". Annie dook onder meer op in de rubriek "Bedgeheimen", waarin James Cooke in bed een van de gasten op de Evanna de pieren uit de neus vroeg.

Annie Deleersnyder heeft vorig jaar een kookboek uitgebracht: "Doe maar gewoon, koken met Annie". Daarin bundelt ze haar favoriete keukenklassiekers, die ze met succes klaarmaakte in haar vroegere horecazaak en op de Evanna voor "Gert Late Night".

Ook zender Play4 deelt het nieuws van Annies' overlijden met een Instagram-post. Over het overlijden van Annie is verder weinig bekend.